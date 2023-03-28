İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması" finali Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İlçedeki 15 ortaokulun katılım sağladığı yarışmada öğrenciler, milli marşın her bir mısrasını ayrı bir anlamla okurken, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen yarışmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri öğrencileri, şiire hakimiyet, ezber gücü, telaffuz, vurgu, tonlama, beden dili ve sahne hakimiyeti kriterleri yönünden değerlendirdi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mine Kol birinci, Çavuşlar Ortaokulu öğrencisi Hatice Ergil ikinci ve Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu Ortaokulu öğrencisi Arda Çobaner üçüncü oldu.