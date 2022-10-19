Farklı alanlarda düzenlediği kurslarla birçok vatandaşı meslek ve iş sahibi yapan Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursların yanında düzenlediği seminer ve etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Farklı alanlarda düzenlediği kurslarla birçok vatandaşı meslek ve iş sahibi yapan Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursların yanında düzenlediği seminer ve etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede hizmet veren okul servis sürücülerine ve personellerine yönelik iş güvenliği ve iş sağlığı semineri verildi. Sarıgöl İlçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı salonunda verilen seminere servis sürücüleri ve personelinin yanısıra, ilçede görev yapan polis ve jandarma trafik ekipleri de katıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ın, iş sağlığı ve iş güveniğinin önemini anlattığı seminere 33 kişi katıldı. Seminerde ayrıca İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuran Sarı tarafından gerekli teknik bilgiler verildi. Semiiner sonunda uzman NUran Sarı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.