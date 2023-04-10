Manisa’nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu oldu.

Sarıgöl ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait halı sahada oynanan final müsabakasında Tırazlar Hüseyin Gümüş İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu ile karşı karşıya geldi. Son derece çekişmeli geçen maçı Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 2-1 kazandı. Şampiyon öğrenciler kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ın elinden aldı. Küçük öğrencilerin sevincine aileleri de ortak oldu. Turnuva sonrası konuşan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı içerisinde okullar arası çeşitli spor müsabakaları yapıldı. Futbol turnuvası da bunlardan biriydi. Turnuvaya katılan tüm takımları kutluyorum. Amacımız çocuklarımızın cep telefonu ve tabletlerden uzak tutarak, spor ve çeşitli aktivitelere yönlendirmek" dedi.