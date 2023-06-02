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Sarıgöl’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlanıyor
SARIGÖL HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI ETKİNLİKLERİ AÇILAN SERGİLERLE BAŞLADI.
02.06.2023 - 08:47
Yayınlanma
02.06.2023 - 08:50
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