Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kış aylarında tüketilen nar ekşisinin yapımına başlandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi’nde her ev adeta nar ekşisi üretimhanesine dönüştü. Tarlalardan toplanarak evlerde taneleri ayıklanan narlar daha sonra suları çıkarılarak kazanlarda saatlerce kaynamaya bırakılıyor. Kaynayan nar suları şişelere doldurulduktan sonra da yıl içerisinte tüketilmeye hazır hale geliyor. Yıllardır nar ekşisi yaptığını ifade eden Mustafa Akciğer, "Nar ekşisi oldukça zahmetli oluyor. İyi bir nar ekşisini az miktarda dilinizin üstüne koyun önce tatlı ardından da ekşi bir tat gelir. Bu da kaliteli bir ekşi olduğunu gösterir" dedi.

Aile ekonomisine de ek gelir sağlandığını ifade eden Akciğer, bir litre nar ekşisi fiyatının bu yıl 500-800 lira arasında satıldığını söyledi. Akciğer, "Bir evin nar ekişisi ihtiyacı 1-2 litre. Fazlası da satılarak aile ekonomisine katkı sağlanıyor. Afşar Mahallesi’nde ortalama 30-40 aile nar ekşisini yapmakta ve fazla olanı da satıyor. Bilinen bir ekşi olduğundan hemen satışı oluyor" dedi.