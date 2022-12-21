Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursu yoğun ilgi görüyor.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursu yoğun ilgi görüyor.

Sarıgöl ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atölyesinde açılan el sanatları kursunda kursiyerlerin, geri dönüşüm ürünlerinden de yaralandığı kurslarla ilgili açıklama yapan Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, kurs sonunda kursiyerlere belgelerinin verileceğini ve sergi açılacağını söyledi. Hasan Oruç, "Kursumuz 320 saat süreli olup kursiyerlerimiz geri dönüşüm malzemelerinden çantalar, dekorasyon objeleri ve oyuncaklar yapmakta. Kursumuz, öğretmenimiz Nuray Doğruer tarafından verilmekte. Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru dökerek el sanatlarının zevkle öğrenmekteler. Kurs bitiminde sergi açılacak. Halk eğitim olarak her yaşta herkese eğitim vermeye çalışmaktayız." dedi