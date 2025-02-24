Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik E-Twinning projeleri hakkında bir eğitim düzenlendi.

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen proje eğitimi Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Mentörü Funda Taşlı tarafından verildi.

E-Twinning projesi hakkında düzenlenen toplantıya ilçedeki birçok okuldan öğretmenler katılım gösterdi.

Eğitim sonunda Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz, Funda Taşlı’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti.

E- Twinning Eğitim projelerinin öğretmenlerin uluslararası projelerde daha aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.