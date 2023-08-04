Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan vatandaşların ehliyet, kalfalık, ustalık, açık lise ve açık ortaokul sınavları için Sarıgöl e-Sınav Merkezi hazırlandı.

Sarıgöl’de e-sınav merkezi bulunmadığı için yazılı ehliyet sınavlarında farklı ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar, bundan böyle Sarıgöl’de sınavlara girebilecek. Faaliyete geçmesiyle birlikte ilçedeki adaylara büyük kolaylıklar getirecek olan e-sınav merkezinde aynı anda 20 adayın sınavı gerçekleştirilecek. Sınavlar, MTSK teorik sınavları öncelikli olmak üzere hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilebilecek. Sınavı tamamlayan adaylar sınav salonu dışında bulunan KİOSK cihazı sayesinde sınav sonuçlarını anında öğrenebilecek.

Sarıgöl İmam Hatip Lisesinde bulunan ve faz-5 çerçevesinde hazırlanan Sarıgöl E-Sınav Merkezi salonunun açılışına; Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, hayırsever iş adamları ve okul müdürleri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından salonun yapılmasında destek veren hayırsever Hacı Hüseyin Gümüşlü, Ercan Çelik ve İbrahim Kaya’ya Kaymakam Arıkan tarafından plaket verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Bu salon; aynı anda 20 adayın sınava alınabildiği, günde iki oturum ve haftanın 7 günü sınavın yapılabileceği bir salon. Başta ehliyet yazılı sınavları olmak üzere, Açık lise ve açık ortaokul sınavları burada yapılabilecek. Daha önce bu sınava girmek için başka ilçelere gidiliyordu. Artık vatandaşlarımız mağdur olmayacak ve rahat bir şekilde Sarıgöl’de sınavlara girebilecekler. Sarıgöl’de bu e-sınav salonunun açılmasına vesile olan başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere ekonomik destek veren hayır severlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.