Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 10 okulda öğrencilere yönelik destekleyici yaz kursları açıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada 10 okulda destekleyici yaz kursları açıldığını ilerleyen günlerde kurs sayısının artacağını ifade ederek şunları söyledi: "10 okulumuzda 150’ye yakın öğrencimiz matematik, fen bilgisi ve Türkçe ağırlıklı kurslar görmekte ilerleyen günlerde kurs ve öğrenci sayısında artış olacaktır’"

Destekleyici yaz kursu açılan okullardan biri olan Emcelli İlköğretim Okulunun Müdürü Gökhan Yıldırım, "Yaz döneminde öğrencilerimize tatillerinin yanında eğitim açısından desteğimizi sürdürmek için öğrenci velilerimizden gelen talep üzerine 2. sınıf seviyesinden başlamak üzere 8. sınıfa kadar okulun tüm öğrencilerine çeşitli branşlarda kurs açıldı. Yaz döneminde tüm öğrencilerimize pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.30- 16.10 saatleri arasında kurs vermekteyiz. Ayrıca yaz döneminde tatillerinden fedakarlık yapan kurs öğretmenlerine ve kursa katılım sağlayan öğrencilere teşekkür ederim" dedi.