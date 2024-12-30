Manisa’nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine yönelik ’Çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum’ projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak başkanlığında toplantı düzenlendi.

Okullarda çevreye duyarlı öğrencilerin yetişmesi konusunda hazırlanan program değerlendirildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, “Okullarımız çevreye duyarlı olmalı. Proje kapsamında okul yöneticilerine bilgiler verildi. Duyarlı olunması ve öğrencilerin çevreyi temiz tutmaları ve bu konuda bir süreklilik kazandırılması istendi.” dedi.