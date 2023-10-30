Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı ürünü olan halk arasında Trabzon hurması olarak da bilinen cennet elmasının toplanmasına başlandı. Olgunlaştığında taze olarak tüketilen cennet elması, ayrıca kabuğu soyulup iplere dizilerek kurutulan cennet elması kış aylarında da tüketiliyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde cennet elması hasadı başlarken bir yandan da kurutma işlemleri devam ediyor. Yaş olarak 15-20 liradan kilosu satılan cennet elmasının kurusunun kilosu ise 180 ila 190 TL arasında alıcı buluyor.

Olgunlaştığında ve kurtularak tüketilen cennet elmasının Sarıgöl ve çevresinde hasadına başlandı. Kalitesine göre cennet elmasının yaşının kilosu 15-20 liradan satılmaya başlandı.

"Her evde kurutuluyor"

Sarıgöl’de evinin ihtiyacı kadar cennet elması yetiştiren Hülya Akkaya, Trabzon hurması olarak bilinen cennet elmasının hasadına başladıklarını anlatan Hülya Akkaya, "Roj Brillante cinsi elmamızı toplamaya başladık. Topladığımız cennet elmaları iplere dizilerek gölge bir yerde olgunlaşması için bekleriz. Olgunlaştığında yemekteyiz. Bu askıda olanlar daha sonra kuruyunca da kış aylarında tatlı tatlı tüketilir. Ayrıca kakaolu olanı da vardır." dedi.