Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından yetişkinler için ’Bağlama Kursu’ açıldı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi kursları da başladı. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gelen talepler üzerine yetişkinler için ’Bağlama Kursu’ açıldı. Haftada iki gün olarak planlanan kursa 13 kursiyer katılıyor. Müzik Öğretmeni Saliha Gül Kurtuluş tarafından verilen kursun 180 saat süreceği bildirildi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Gayemiz geleneksel bir müzik aletimiz olan bağlamayı vatandaşlarımıza sevdirerek müzik sevgisini aşılamak. Kursiyerlerimizle Hayat Boyu Öğrenme Haftamızda konser vermeyi planlıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızdan gelen talepler önemli. Bu yönde bir talep oluştu ve biz de bunu değerlendirerek kursumuzu açtık. Tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim" dedi.