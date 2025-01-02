Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dini bayramların arifesinde ve üç ayların başlangıcında yapılan Bence geleneği devam ediyor. Gelenekte mahallenin çocukları kapı kapı gezerek hem şeker topluyor hem de evlerde yapılan pişilerden yiyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Çimentepe Mahallesinde asırlardan bu yana yapılan “Bence” geleneği yaşatılmaya devam ediliyor. Özellikle dini bayramların arife günü ve üç ayların başlangıcında sabah namazından sonra başlayan gelenekte çocuklar köydeki evleri kapı kapı gezerek hem şeker topluyor hem de evlerde pişirilen pişilerden yiyor. Bu yıl üç ayların başlangıcının soğuk havalara denk gelmesi nedeniyle sabah namazı sonrası değil de ikindi namazının ardından başladığını kaydeden mahalle sakinlerinden Uğur Aktaş, "Mahallemizde dini bayramların arife günleri ve üç ayların başladığı gün mahalle çocuklarına her aile şeker dağıtır. Bu eski bir gelenektir. Çocuklar ev ev dolaşarak şeker toplarlar. Havaların soğuk olması nedeniyle bu sene ikindi namazından sonra yapıldı. Büyüklerde evlerde pişirdikleri pişileri komşulara dağıttılar.” dedi.