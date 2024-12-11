Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son yıllarda yağ veriminin bol olduğu Arbequina türü zeytin dikim alanı hızla genişlerken, sıfır asit oranına sahip zeytinyağının litresi 500 TL’den satılıyor.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde son yıllarda dikim alanı yaygınlaşan, boyu iki metreyi geçmeyen sadece ikinci yılda verim vermeye başlayan Arbequina zeytin fidanları iki metre aralıklarla dikiliyor. Her geçen yıl sulanabilen kırsal ve ovada dikimi yapılmaya başlanan İspanyol Arbequina zeytin fidanı üreticisi Süleyman Özkan, "Arbequina cinsi zeytin fidanları ikinci yıldan itibaren ürün vermesi ve sıfır asit yağ oranı ile son yıllarda Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde bol miktarda dikimi yapılmaya başlandı. Gecen yıl 30 bin bu yıl 50 bine yakın Arbequina zeytin fidanı toprakla buluştu." dedi.

İspanyol Arbequina cinsi fidanları seralarda kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Süleyman Özkan, "Bir dekarlık alana 200-250 adet dikilmekte ve ikinci yılından sonra dekarda 350-400 litre sıfır asit zeytinyağı elde ediliyor. Bu arada Arbequina türü sıfır asitli zeytinyağı litresi 500 liradan satılıyor." dedi.