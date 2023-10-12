Fatih Projesi dahilinde Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki sınıflara akıllı tahtalar takılmaya devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ’Fatih Projesi’ dahilinde Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Ortaokulu, Emcelli Ortaokulu, Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu Ortaokulu, Afşar Ortaokulu ve Ahmet Ağa Neslihan Urgancı Ortaokulunun tüm sınıflarına akıllı tahtalar takıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğretmen ve öğrencilerimiz, etkin duruma getirilen akıllı tahtaları derslerde en verimli şekilde kullanmaya başladı. Akıllı tahta uygulaması öğretmenlerimizin derslerde eğitim materyallerine daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağladı. İlçemizdeki tüm sınıflara akıllı tahtaların takılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.