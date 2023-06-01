Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son iki günde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinin üzüm bağlarını bastığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Derelerin debisinin yükseldiği, kanalların yıkılan ağaçlarla kapandığı ve taşan suların üzüm bağlarına dolduğu anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Sarıgöl’ün Şeyhdavutlar ve Güneydamları Mahallesi’ndeki Çınarlı Dere ile Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Eziler, Karaköy ve Boğazçiftliği derelerinin birleştiği Kocaçay taşarak sulama kanalına doldu ve ardından üzüm bağlarını su bastı.

Yüzlerce dekarlık ekili alan ve üzüm bağlarını dolduran sel suları büyük zarar verirken Sarıgöl ilçesinin Baharlar, Şeyhdavutlar, Güneydamları, Tekeliler, Bahadırlar, Yukarıkoçaklar, merkez, Aşagıkoçaklar ve Emcelli Mahallerinde sel zararı olan tarım alanlarında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar belirleme çalışmalarına başlanıldı.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, üzüm bağlarının içlerine girilmesinin mümkün olmadığını ve bağların 15-30 santimetre yüksekliğinde sel sularından gelen mil ile dolduğunu belirtti. Tosun, millerin nasıl temizleneceği hakkında bilgisi olmadığını ve ilaçlama zamanında nasıl ilaçlama yapacaklarını kara kara düşündüklerini söyledi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin de ulaşım alanları ve bağlarda su tahliyesine başladığı bildirildi.