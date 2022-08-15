Türkiye Kick-Boks Federasyonu tarafından Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yedi ilin sporcularının katılımıyla gerçekleştirilen turnuva nefesleri kesti.

Türkiye Kick-Boks Federasyonu tarafından Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yedi ilin sporcularının katılımıyla gerçekleştirilen turnuva nefesleri kesti.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda yapılan turnuvanın açılışı Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından yapıldı. Kaymakam Arıkan böyle bir organizasyonun Sarıgöl’de yapılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Sarıgöl’de yapılan Kick-Boks turnuvasına İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Antalya illerinden toplam 350 sporcu katıldı.

Yedi ilden 12 takımın katıldığı turnuvada sporcular kilolarını göre ringe çıkarak mücadele etti. Derece alanlara madalyaları verildi.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, ilçede böyle bir organizasyonun olmasından memnun olduklarını ifade ederek, "Kick boks hocası Metin Yeğen hocamızın katkıları oldu. Kendisini teşekkür ederim. İlçe halkı iki gün güzel müsabakalar izledi." dedi.