Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Özpınar Mahallesi’nde öğrencilere, Karacaali Mahallesi’nde de yetişkinlere trafik eğitimi verildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Özpınar Mahallesi’nde öğrencilere, Karacaali Mahallesi’nde de yetişkinlere trafik eğitimi verildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Özpınar Mahallesi’ndeki ilkokulda, "ülke genelinde eş zamanlı trafik güvenliği eğitim planı" dahilinde 37 öğrenci ve 2 öğretmene trafikte yaya ve yolcuyken uyulması gereken kurallar, bisiklet binme kuralları ve genel trafik konularında trafik eğitimi verdi. Öğrencilerin eğitime oldukça istekli bir şekilde katılmaları, eğitimin verimli geçmesini sağladı.

Sarıgöl’ün Karacaali Mahallesi’nde bulunan kıraathanede ise 21 vatandaşa verilen trafik eğitiminde özellikle traktör kullanım esasları, robs demirinin önemi, reflektörün önemi, traktörde yolcu taşıma kuralları, emniyet kemerinin önemi ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.