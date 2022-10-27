Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama kursuna Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da katılarak kursiyer oldu.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama kursuna Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da katılarak kursiyer oldu.

Mart ayına kadar devam edecek olan bağlama kurslarına başlayan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğrenmenin yaşı ve yeri yoktur. Her zaman insan bilgi ve beceri öğrenmek için çaba göstermeli. Ben de bağlama öğrenme merakı vardı. Kurs açıldığında kursiyer oldum. Kursta her yaştan kursiyer var. Mart ayına kadar bağlama çalmayı öğreneceğim." dedi.

"Örnek oldu"

Sarıgöl ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç ise şunları söyledi: "Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü müzik salonunda açılan bağlama kursuna İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de katılması bizleri sevindirdi. Kursa katılması ile de örnek olmuştur. Kendilerine teşekkür ederim."