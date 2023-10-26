Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan "Uçurum Kenarında Yıkık Bir Ülke..." adlı konferans, okulun Edebiyat öğretmeni Mustafa Erkin Cerit tarafından verildi.

Öte yandan öğrencilere, öğretmenlere ve okulda çalışan 100 kişiye sorularak gerçekleştirilen "Cumhuriyet Nedir?" video etkinliği yapıldı. Yapılan etkinlik, konferans sırasında öğrencilere sunuldu.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Akçalı, "Emeği geçen arkadaşlarımı kutlarım." dedi.