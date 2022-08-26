Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu yeni bilgisayar sınıfına kavuştu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu yeni bilgisayar sınıfına kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ahmet Yoldaş Ortaokulu’na gönderilen 16 bilgisayar ve 16 bilgisayar masası hazırlanan bir sınıfa düzenlenerek eğitim ve öğretim öncesi öğrencilerin yararlanması için hazırlandı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sarıgöl Ahmet Yoldaş Ortaokulu’na gönderilen bilgisayarlar eğitim ve öğretim öncesi okul müdürümüz, okul aile birliği başkanımız ve Dindarlı Mahallesi muhtarımızın gayretleri ile okulumuz bilgisayar sınıfına kazandı. Öğrencilerimiz bundan böyle bilgileri daha seri ve anında öğrenme imkanı bularak kendilerini geliştirecekler. Okul Müdürümüz Kemal Sipahi’ye, Okul Aile Birliği Başkanımız Arkan Erol’un, Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer’e teşekkür ederim."