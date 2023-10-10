Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne doğum servisinde kullanılmak üzere Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından Transport Ventilatörlu kuvöz gönderildi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi tarafından geçtiğimiz yıl istenen taşınabilir Ventilatörlü kuvöz hastaneye gönderilerek kurulumu yapıldı. Sarıgöl Devlet Hastanesi Müdürü Muhammet Uğur Sezgin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen yıl bu cihaz için müracaatımız oldu. Cihaz gönderildi. Maliyeti 500 bin lira. Yeni doğan çocukların sağlığı için kullanılacak. Başta bu cihazı gönderen Hudut Sahiller Genel Müdürlüğüne ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Cihaz, hastanemize hayırlı uğurlu olsun".