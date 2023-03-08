Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarı, ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarı, ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen bir yazı ile il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildi. Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, bakanlıktan gelen yazı üzerine harekete geçerek, ilçedeki canlı hayvan pazarının 10 Mart tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar şap hastalığı nedeniyle kapatıldığını mahalle muhtarlarına ve belediyeye bildirdi.