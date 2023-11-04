Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Grubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor sahasında aynı puan ve averaja sahip olan Salihli Seyrantepe ile oynadığı maçı 3-0 gibi farklı skorla kazanmasını bildi. Sarıgöl Belediyespor 5’te 5 yapıp namağlup liderliğini devam ettirdi.

Maçın ilk devresini Engin’in 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Sarıgöl Belediyespor takımı ikinci devrede de üstünlüğünü devam ettirerek yine Engin’in 57. ve 75. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı Sarıgöl Belediyespor 3-0 kazandı.

Sadece Seyrantepe spor ligdeki ilk puan kaybını yaşarken Sarıgöl Belediyesporlu Engin 3 gol atmanın sevincini yaşadı.

Sarıgöl Belediyespor Teknik sorumlusu Ercan Akdeniz maç sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle takım oyuncularıma ve bizlere destek veren seyircilerimize teşekkür ederim. Biz inandık yolumuza devam ediyoruz. Şu an beş maçta 15 puan topladık ve namağlup lideriz." dedi.