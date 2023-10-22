Sarıgöl Belediyespor sahasında oynadığı Salihli Spor maçında oynadığı güzel futbol ile adeta gol oldu yağdı. Karşılaşmayı 7-0 gibi farklı bir galibiyetle kazanan Sarıgöl Belediyespor, taraftarlarını sevindirdi.

Maçtan önce sahaya üzerinde "Zulme savaşa hayır" yazılı pankartla çıkan Sarıgöl Belediyespor’a taraftarlar da destek verdi.

Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, "Bu yıl sadece Sarıgöllü oyuncularımız ile lige devam ediyoruz. Oldukça da başarılıydı. Takımımızın oyunundan ve birlik ve beraberliğimizden memnunum. Oyuncularımı kutlarım." dedi.