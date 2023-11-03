Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Grubu’nda mücadele veren Sarıgöl Belediyespor ligde oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrılırken 14 gol atıp sadece 3 gol yedi.

Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Grubu’nda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor ligin 5. haftasında kendi evinde Salihli Seyrantepe ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını tamamladı. Karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, "Salihli Poyrazdamları’nı 2-1, Salihli FK’yı 2-1, Salihlispor’u 7-0 ve Salihli Sanayispor’u 3-1 yendik. Bu hafta sahamızda Salihli Seyrantepe ile maçımız var. İki takımın da 12’şer puanı var ve averajlarımız eşit. Tüm Sarıgöl halkını bu karşılaşmada takıma destek vermeye davet ediyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızı da yanımızda hissetmek istiyoruz." dedi.