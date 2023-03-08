Manisa’nın Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri 8 Mart Kadınlar Günü için deprem bölgesinden Sarıgöl ilçesine gelen ailelere yardım malzemelerinden oluşan koliler hazırladı.

Manisa’nın Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri 8 Mart Kadınlar Günü için deprem bölgesinden Sarıgöl ilçesine gelen ailelere yardım malzemelerinden oluşan koliler hazırladı.

Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan kolilerin, öğretmen ve öğrenciler tarafından depremzede ailelere dağıtımının yapılacağını ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğretmen ve öğrencilerimizin katkılarıyla toplanan gıda ve giysilerin ilçemizde bulunan ailelere dağıtımı yapılacak. Etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.