Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilen Basın Buluşması’nda konuşan Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, eğitim camiasının sorunlarını ve bu sorunların çözüm önerilerini gündeme taşıyarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin geleneksel 20. Basın Buluşması, Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, toplumu aydınlatmadaki rollerine dikkat çekti.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı ilk dönem değerlendirmesi

Mustafa Sarıgeçili, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini geride bıraktıklarını belirterek, öğrenciler ve öğretmenler için verimli bir tatil dileğinde bulundu. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak, 1 Eylül’den itibaren yürüttükleri saha çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıktıklarını ifade etti.

Eğitim Çalışanlarının Hakları ve Talepler

Toplantıda eğitim çalışanlarının hakları ve taleplerine de geniş yer ayrıldı. Sarıgeçili, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda iyileştirmeler yapılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, uzman ve başöğretmenlik ünvanlarının emeklilere de yansıtılması için mücadele ettiklerini vurguladı. Kamu personeli alımlarında liyakat esaslı bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirten Sarıgeçili, mülakat uygulamasının kaldırılmasını savunduklarını ifade etti.

2025 yılı memur zam oranının yüzde 11,54 olarak açıklanmasının yetersiz olduğunu belirten Sarıgeçili, “Refah payı şart” diyerek bu konuda çeşitli eylem ve açıklamalar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Ayrıca, geçici personelin kadroya alınması ve ücret adaletsizliğinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Adana eğitiminde güncel durum

Adana’da bin 642 okul, 13 bin 634 sınıf, 23 bin 746 öğretmen ve 473 bin 650 öğrenci bulunduğunu aktaran Sarıgeçili, bu rakamların ildeki eğitim altyapısının genişliğini gösterdiğini belirtti. Fiziksel altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü ifade eden Sarıgeçili, deprem sonrası yıkılan okulların yeniden inşası için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Sarıgeçili, eğitim çalışanlarının haklarını savunma noktasında kararlı olduklarını belirterek, “Toplu sözleşme kazanımlarını koruma ve yeni kazanımlar elde etme mücadelesine devam edeceğiz. Eğitimde kaliteyi artırmak için her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.

Eğitim-Bir-Sen’in Adana’da gerçekleştirdiği sosyal ve sendikal faaliyetlerin yanı sıra ulusal ve yerel eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerle sona eren toplantıya Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetiminin yanında çok sayıda gazeteci de katıldı.