Samsun’un Kavak ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçemizin kalkınmasını sizlerle birlikte sağlıyoruz” dedi.

Kardelen Düğün Salonu’nda yaklaşık 91 mahalle muhtarlarının katılımı ile yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda muhtarlara seslenen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bizler belediye olarak vatandaşlarımıza hizmeti sizlerden gelen bilgi, istek ve taleplere göre planlıyoruz bu nedenle sürekli vatandaşlarımızın arasında olun onları dinleyin ve isteklerini bizlere iletin” diye konuştu.

Göreve geldiği 2014 yılından bu zaman kadar Kavak’ta muhtarlarla her zaman en iyi şekilde diyalog halinde olduklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, muhtarların vatandaşlarla aralarında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek tüm muhtarların bölgelerinde gördükleri sorunları kendilerine iletmeleri istedi. Muhtarlarla zaman zaman bir araya gelerek, toplantılar icra ettiklerini, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini istişare ettiklerini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, çok verimli gecen bu toplantılarla köylere daha sağlıklı ve hızlı hizmet ulaştırdıklarını belirtti.

Kavak’ta hizmet bekleyen vatandaşların memnuniyetini esas alan çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Siz muhtarlar olarak, vatandaşların talebini ilgili kuruma iletiyorsunuz. Biz de belediye olarak projeler, hizmetler üretiyoruz. Her mahallemize, muhtarımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmetimizi verirken de asla hiçbir ayrımcılık gözetmiyoruz. Fen işlerimiz ve tüm ekiplerimiz hafta tatilleri de olmak üzere elimizdeki program çerçevesinde sürekli köy ve mahalle yollarımızda çalışmakta. Gücümüz yettiğince de bu böyle devam edecek. Birliktelik ve güç birliği içinde daha kalkınmış ve gelişmiş bir Kavak için birlikte çalışacağız. Tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ise toplantıda yaptığı konuşmasında “Elimizden geldiğince sizlerin taliplerini yerine getiriyoruz. Aşamadıklarımızı da Ankara’ya ileterek çözüme kavuşturuyoruz. Siz muhtarlarımız bizler için çok önemlisiniz” derken Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan da köylere gelen hizmetlerden kendileriyle sürekli diyalog halinde olunmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.