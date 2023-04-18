Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu öğrencilere devretti.

Kavak’ta 19 Mayıs İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri Mustafa Eymen Vural, Hiranur Çiçek, Elif Efe ve Sümeyye Akyün, Okul Müdürü Aslan Ali Çalışıcı, Müdür Yardımcısı Gökhan Uslu ile birlikte Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında 3. sınıf öğrencisi sembolik olarak Başkanı Sarıcaoğlu’nun makamını devraldı.

Başkan Sarıcaoğlu, makamını teslim minik başkanlara bir talimatı olup olmadığını sordu. Makamında küçük konuklarını ve okul öğretmenlerini ağırlayan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını tebrik ederek “Bu bayram Türkiye Cumhuriyetinin gelecek nesillere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bizler geleceğimiz ve yarınlarımız olan çocuklarımızdan özellikle de konu eğitim olunca desteğimizi hiç bir zaman eksik etmiyoruz. Çünkü ülkemizi geleceğe taşıyacak onlardır, Evlatlarımıza verdiğimiz her destek ülkemizin geleceğine yaptığımız en önemli ve verimli yatırımdır. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Kavak başta olmak üzere tüm çocukların huzur ve barış içinde yaşaması dileklerimle tüm yavrularımıza derslerinde başarılar diliyorum” dedi.