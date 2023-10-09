Karadeniz Kitap Fuarı’nı ikinci kez ziyaret eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Gençlerimizin okuma sevgisini artıran ve bu sevgiyi aşılayan Kitap Fuarlarının şehrimizde açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kitap Fuarı’nı son gününde KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin ile bir kez daha ziyaret ederek Kavaklı televizyon programcısı Uğur Arslan’ın söyleşi ve imza etkinliğine katılan Başkan Sarıcaoğlu, burada yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Kitap Fuarımızın son gününde Kavaklı hemşerimiz Uğur Arslan’ın söyleşi ve imza etkinliğine katıldık. Ardından Başkanlığını hemşerimiz Ahmet Seven’in yaptığı Samsun Yazarlar Derneğini Standını ziyaret ederek yazarlarımızla birlikte olduk. Açık kaldığı süre içinde yapılan söyleşiler, paneller ve çeşitli etkinlikler ile bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapan Kitap Fuarımız her yıl olduğu gibi bu sene de dolu dolu geçti. Yazarlar okurlarıyla, okurlar kitaplarla buluştu. Bölgemiz kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Karadeniz Fuarına olan ilginin artması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü yüce dinimizde bizlere ilk olarak “Oku” demiştir. Bu nedenle okumayı önemsiyor ve bu yöndeki tüm etkinliklere her zaman destek olduğumuzu belirtiyoruz. Kitap Fuarımızın özellikle gençlere ve çocuklarımıza kitap sevgisi olarak büyük katkı verdiğine inanıyorum. Bu düşünceler ışığında daha çok okuyan, kültür seviyesi yüksek bir gençlik dileğiyle; Samsun Kitap Fuarı’nın gerçekleşmesinde emek veren, katkıda bulunan ve buraya gelerek destek olan tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Sarıcaoğlu, daha sonra Samsun Kitap Fuarı’na katılan şair, sunucu ve televizyon programcısı Uğur Arslan’ın KAVSİYAD’ın onur konuğu olarak katıldığı sohbette Kavaklı iş insanları ile bir araya geldi.