Belediye personelleri ile geleneksel iftar programında bir araya gelen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Biz birlik ve beraberlik içinde Kavak için çalışan büyük bir aileyiz” dedi.

Belediye çalışanları ile bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, iftar yemeğinin organizasyonuna katkı sunanlara ve katılanlara teşekkür etti. Sarıcaoğlu, programda ayrıca kurumdan emekli olan 12 personele plaket takdim ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit ile işçilerin ücretleri düzenleyen toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Kavak Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Bizler ilçemize insanlarımıza hizmet eden, halkımızın refahı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan büyük bir aileyiz. Sizler Kavak’ın güzel ve daha yaşanabilir bir ilçe olabilmesi adına ellerinizden gelen tüm gayreti gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Programda iftara katılan personeli ile tek tek ilgilenerek sohbet edip hal ve hatırlarını sorup ramazanlarını tebrik eden Sarıcaoğlu, “İnanın sizlerle gece gündüz bu güzel ilçeye hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte el ele verdik Kavak’ta yaşanan değişim ve gelişimi herkese gösterdik. Birçok projeyi birlikte hayata geçirdik. Birlikte hayata geçireceğimiz daha çok projemiz var. Bu gece vesilesiyle sizlerin ve ailelerininiz Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte daha nice bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.