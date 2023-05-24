Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Muhtarlarımızla birlikte çalışmaya, mahallelerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Muhtarlarla İstişare Toplantısı’na katıldı. Ardından 91 mahalle muhtarı ile ilk yerli ve milli otomobil TOGG’u inceledi. Başkan Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır tarafından 91 mahalle muhtarı katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında muhtarlara “Bizim derdimiz ülkemiz, bizim derdimiz ilçemiz ve köylerimiz bu nedenle el ele vererek daha fazla çalışacağız“ diye seslendi.

Sarıcaoğlu, MHP İlçe Başkanı Avni Gadiş ve Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan’ın da katıldığı toplantıda 14 Mayıs seçiminde AK Parti’ye oyları destek olan muhtarlara teşekkür etti. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde en güçlü bir şekilde destek isteyerek şöyle konuştu:

“Önceki hafta yapılan seçimlerde partimize yüzde 70 oranında destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi önümüzde bu hafta yapacağımız cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu kez desteğinizi daha artırarak yüzde 80’lere çıkartmanızı istiyor ve bekliyoruz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Pazar günü de el ele verelim Kavak’ta sandıkları patlatalım. Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği verelim. Sakın ola rehavete kapılmayın.”

AK Parti iktidarları boyunca Kavak’ın çok güzel hizmetler aldığını ve bugün modern bir kent konumuna geldiğini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Bugün burada İstişare toplantımızda 91 Mahallemizden gelen muhtarlarımızla birlikte olduk. Muhtarlarımız bizlerin sahadaki gözü kulağı. Kavak için tüm muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde ilçem ve sizler için ne gerekiyorsa yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya, mahallelerimizi, ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sarıcaoğlu ve toplantıya katılan 91 Mahalle muhtarı daha sonra tanıtım amacıyla ilçeye getirilen yerli ve milli otomobil TOGG’u inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.