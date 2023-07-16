Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıçam Atatürk Parkı’nda kurduğu portatif havuzun açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarlar, veliler ve çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Portatif havuzun açılışında konuşan Başkan Karalar, “Yaz boyunca 26 açık yarı olimpik yüzme havuzu ve 14 portatif yüzme havuzu olmak üzere toplam 40 yüzme havuzunda çocuklarımıza yüzme eğitimi veriyor, bu sayede yaz aylarında yaşanan boğulma olaylarını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Seyhan Belediye Başkanı olduğumuzda, yaz aylarında sulama kanallarında onlarca evladımızın boğulduğunu görüyorduk. Böyle sıcak bir memlekette, evlatlarımız nerede su görse atlamak, serinlemek istiyor. Böyle olunca ne yazık ki onlarca evladımız sulama kanallarında hayatını kaybediyor, anaların, babaların yüreği yanıyordu. Buna bir çare olmak, ölümleri azaltmak için harekete geçtik ve portatif havuzlar kurmaya başladık. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde daha fazla çocuğumuza ulaşmak için çalışmamızı sürdürdük. Şu anda 26 açık yarı olimpik havuzumuz ve 14 portatif yüzme havuzumuz hizmette. Önümüzdeki süreçte portatif havuz sayısını artıracağız.”

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin havuzlarında yaz boyunca 10 bin çocuğa yüzme eğitimi verilmesi planlanıyor.

Sarıçam’a yapılan park, kreş hizmetleriyle ilgili konuşan, yeni yapılacak park, kreş ve diğer hizmetlerle ilgili de açıklama yapan Başkan Zeydan Karalar, biyolojik gölet içeren park, dere ıslahı, yenileme, onarım ve tamamlanmasına kısa süre kalan önemli yollarla ilgili vatandaşı bilgilendirdi. Karalar, “D 400 üzerine önemli bir altgeçit yaptık, Allah izin verirse salı günü de Şakirpaşa Altgeçidi’nin temelini atacağız, daha sonra Türkmenbaşı Altgeçidi’nin temelini de atacağız. Bunlar 100 yılı aşkın süredir belediye olarak yapılmayan işler. Ne mutlu ki yapmak bu kardeşinize nasip oluyor. Önümüzdeki dönem kentin doğusunda iki adet daha altgeçit yapacağız” diye konuştu.

Karalar, Adana ve Adanalılar için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.