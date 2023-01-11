Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesine ait meraların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması ve ot kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla yapay mera tesisi ve gübreleme çalışmaları başlatıldı.

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesine ait meraların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması ve ot kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla yapay mera tesisi ve gübreleme çalışmaları başlatıldı.

Cihadiye (Dedeler) Mahallesinde üreticileri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yapılması temennisinde bulundu.

Toplantının ardından 272 dekar alanda yapay mera tesisi ve 446 dekar alanda ise gübreleme çalışmaları başlatıldı. Bu faaliyetler sonucu ıslah çalışmaları yapılan alanların otlatma kapasitelerinin yaklaşık üç kat arttırılması ön görülüyor.