Adana’nın Yüreğir Belediyesi, görev ve sorumluluk alanında olmamasına rağmen çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni temizliyor.

Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere duyarsız kalmayan Yüreğir Belediyesi ekipleri, görev alanında olmamasına rağmen dönem dönem Sarıçam Deresi’nde oluşan kirliliğe müdahale ediyor.

Yaklaşan kurban bayramı öncesi tekrar harekete geçen ekipler, Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahallelerinden geçen dereyi D400 Karayolu’na kadar boydan boya temizliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1 greyder, 1 kazıcı yükleyici ve 2 kamyonla dereye giren ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik alanda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çevreye yayılan kötü koku nedeniyle pencerelerini açamayan ve balkona çıkamayan mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.