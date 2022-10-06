Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Ramazan Işık, TOKİ projelerin önemine dikkat çekerek, “İlçemiz açısından büyük bir hizmettir. TOKİ konutlarını yapmakta ki diğer bir amacımız da ilçemizde ev sayısını çoğaltarak orta gelir ve alt gelir grubunun daha kolay ev alabilmesini sağlayabilmektir” dedi.

Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Ramazan Işık, TOKİ projelerin önemine dikkat çekerek, “İlçemiz açısından büyük bir hizmettir. TOKİ konutlarını yapmakta ki diğer bir amacımız da ilçemizde ev sayısını çoğaltarak orta gelir ve alt gelir grubunun daha kolay ev alabilmesini sağlayabilmektir” dedi.

Işık, ilçenin konut ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından yapımı devam eden 77 konut projesinin çalışmalarını yerinde inceledi. Işık, 10 bin metrekare inşaat alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken “Bu alanda toplamda 77 konut ve 4 dükkan yapılacak. 3+1 iki adet ve 2+1 üç adet olmak üzere 10 dönüm arazi üzerinde 5 blok kurularak çalışmalar hızla devam etmektedir ve inşallah en hızlı bir şekilde doğru finansal bir modelle vatandaşlarımızı evlerine kavuşturmak istiyoruz. Hızla gelişmekte olan ilçemiz içinde en temel konulardan biriside kuşkusuz olarak konut ihtiyacının artması olmuştu. Bu çerçevede ilçemizin bu ihtiyacını karşılamak adına desteklerini esirgemeyen hükümetimize, bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve parti başkanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.