Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 42 kilometre olan Eskişehir-Sarıcakaya yol projesinin 2023 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 42 kilometre olan Eskişehir-Sarıcakaya yol projesinin 2023 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Eskişehir ziyaretinde Sarıcakaya yol şantiyesini de ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Eskişehir-Sarıcakaya yolumuzun 5 kilometresini bölünmüş yol olarak, önceki yıllarda tamamlayıp hizmete sunmuştuk. Kalan 37 kilometrelik kesimin ihalesini de 15 Eylül 2020’de yaptık. Yol yapım çalışmasında geçtiğimiz yıl toprak ve sanat yapılarını tamamladık. Bu yıl da 4,5 kilometrelik kesimde bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol yapacağız. Ayrıca, 5,5 kilometre de tek yol yapımı hedefliyoruz. Bu yol projemizi, 2023 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yolumuzun yapımı tamamlandığında; zamandan 17,5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 21,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolu ve Eskişehir-Sakarlıca-Mihalgazi yolu yapımlarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor” diye belirtti.