Sarıcakaya ilçesinde seralarda ve yaprağı yenen sebzelerde İyi Tarım Uygulamaları eğitimi alan çiftçilerle Antalya iline teknik gezi gerçekleştirildi.

Sarıcakaya ilçesinde seralarda ve yaprağı yenen sebzelerde İyi Tarım Uygulamaları eğitimi alan çiftçilerle Antalya iline teknik gezi gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organazisyonu ile düzenlenen gezide, Growtech Uluslararası Seraları, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ziyaret edildi. 15 çiftçinin katıldığı, 2 gün süren gezide bölgede bulunan örnek seralarda gözlemlerde bulunuldu. Fuar ziyareti sırasında çiftçilerimiz özellikle biyoteknolojik ve biyolojik zirai mücadele ajanları, sebze çeşitleri ve toprak düzenleyicileri hakkında bilgiler verildi. Örnek işletmelerde Ejder Meyvesi ve su kültüründe çilek yetiştiriciliği yapılan seralara ziyaret gerçekleştirildi.

Toplamda 2 gün süren teknik gezide özellikle kadın çiftçiler, katılım sağladıkları teknik gezinin kendileri için çok verimli geçtiğini dile getirerek edindikleri kazanımları muhakkak kendi işletmelerinde uygulamayı düşündüklerini ifade ettiler.