Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi’nde her cuma kurulan ve genellikle bölgede yetişen organik ürünlerin satıldığı pazardan, yerel halk ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılıyor.

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi’nde her cuma kurulan ve genellikle bölgede yetişen organik ürünlerin satıldığı pazardan, yerel halk ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılıyor.

Sarıcakaya İlçesi Yeni Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde her hafta Cuma günleri kurulan semt pazarında çoğu ilçede üretilen organik ürünler dikkat çekiyor. Satışlarına Sarıcakaya Belediyesi’nin megafonundan yapılan bereket duası ile başlayan esnaf talepten memnun. İlçe ile civar köy ve mahallelerinden gelen vatandaşların ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü bu pazardan karşıladığı öğrenildi. Eskişehir il merkezine 45 kilometre olan ilçede kurulan pazarda esnafın soğuk havadan ateş yakarak korunmaya çalıştığı görüldü.