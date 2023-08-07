Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Selçik köyünde 15’inci Sarı Dede Sultan’ı Anma ve Kültür Festivali ile Sarı Selçik Dede anıldı.

Selçik Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hafta sonu köyde türbesi bulunan Sarı Dede Sultan (Sarı Selçuk Dede) anma ve kültür festivali ile Sarı Selçik Dede anıldı. Düzenlenen programa protokol üyeleri köy ve ilçe merkezinden çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinden gelen Hacıbektaş Belediyesi Semah Topluluğu ve Selçik köyü semah ekibi gösteri sundu. Ali Ekber Eren, Oğuz Boran, Naciye Çokbilir, Cevahir Çokbilir, Emre Yücel seslendirdikleri birbirinden güzel türküler ile geceye renk kattı. Festivale gelen konuklara geleneksel pilav ikramı yapıldı.