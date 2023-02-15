Hatay’daki afetzedelere yardım malzemesi taşıyan Burulaş’ın sarı otobüsleri, ‘Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda’ depremzedelerin bölgeden tahliye edilmesinde de önemli görev üstleniyor.

Hatay’daki afetzedelere yardım malzemesi taşıyan Burulaş’ın sarı otobüsleri, ‘Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda’ depremzedelerin bölgeden tahliye edilmesinde de önemli görev üstleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deprem yaralarını sarma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarmada itfaiye, altyapı onarımında BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımında BURFAŞ, ekmek temininde BESAŞ, su temininde Jeotermal A.Ş ve meyve temininde de Tarım Peyzaj A.Ş marifetiyle başlattığı seferberliğe, Burulaş da lojistik destekle katıldı. Bursalı gönüllülerden toplanan yardımları 20 sarı otobüsle Hatay merkeze ulaştıran Burulaş, bu otobüslerden 15’ini yardımların dağıtımı için Hatay’da bıraktı. Mahalle mahalle dolaşan sarı otobüsler, yardımları afetzedelerin ayağına kadar götürdü.

Bölgeye giden otobüslerden 5 tanesi, hayata yeni bir başlangıç için bölgeden tahliye edilen vatandaşların umut yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda görev yapan otobüsler, Hatay’dan başka şehirlere gitmek isteyen vatandaşların tahliyesinde kullanılıyor.