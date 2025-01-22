Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangını sonrasında 1 günlük ’Milli Yas’ ilan edilirken, Aydın’da da Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri önüne siyah kurdele asıldı.

Geçtiğimiz Salı günü Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında ölü sayısı 76’ya yükseldi. Yaşanan facianın ardından ülke genelinde 1 günlük ’Milli Yas’ ilan edilirken Aydın Büyükşehir Belediyesi de ’siyah kurdeleli’ yas mesajı verdi. Yangın felaketinde yaşamını yitirenlere duyulan saygı ve acının paylaşımı olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri’nin önüne siyah kurdeleler asıldı.