Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yıkılmak üzere olan "sarı okul" olarak bilinen tarihi binanın restorasyon çalışmaları başladı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yıkılmak üzere olan "sarı okul" olarak bilinen tarihi binanın restorasyon çalışmaları başladı.

Hatay Valiliği başkanlığında DOĞAKA ve Kırıkhan Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan binanın 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanıp yenilenmiş haliyle hizmet vermesi planlanıyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, "Kırıkhan’a ve Hatay’a kalıcı bir eser daha bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim döneminde söz vermiştik. Çok şükür çalışmalar başladı. En kısa zamanda gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Yayman, buram buram tarih kokan bu yapının restore edilerek gençlik ve bilim sanat merkezi haline getirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Sarı okulun Hatay’ın kültür envanterinin en önemli varlıklardan biri olduğunu belirten Yayman, "Burası geçmişte Ermeni Sıbyan Mektebi olarak kurulmuş ama daha sonra ilkokul ve ortaokul olarak hizmet verdi. Hem taş yapısı itibarı ile hem de içerisindeki süslemeleri itibari ile hem de büyük bir kültür hizmeti görmesi bakımından burasını Kırıkhan’a bir kültür evi, bir yaşayan müze olarak hizmet edecektir” diye konuştu.