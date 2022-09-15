Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Sarı Lale Hazretleri Türbesi’nin tadilatında sona gelindi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Sarı Lale Hazretleri Türbesi’nin tadilatında sona gelindi.

Eskişehir Sertürbedarı ve Eskişehir Türbeler Derneği Başkanı Mehmet Levent Başerdem, Sarı Lale Hazretleri Türbesi’nin tadilatı hakkında açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında başlanan tadilat sürecinde sona gelindiğini belirten Başerdem, Sarı Lale Hazretlerinin Türbesi’nin Sivrihisar Saat Kulesi’nin altındaki yamaçta yer aldığını, bazı rivayetlere göre Sarı Lale Hazretlerinin, kadın evliyalardan olduğunun söylendiğini ama bunun kesin bir delilinin bulunmadığını belirtti. Sarı Lale Hazretlerinin, çok büyük bir tasarrufa sahip ve tesiri engin evliyalardan olduğunu anlatan Başerdem, "Hazreti Pirin Türbesi’nin çok yüksek bir mevkide bulunduğunu, asırlardır türbesinden sonsuzluğu seyrettiğini, aziz Sivrihisar ilçesine buram buram nurunu salmaya devam ettiğini, zahmetlere katlanıp, ziyaret edebilenlerin ise çok büyük feyz ve kazançla türbesinden ayrılacaklarını tüm insanlarımıza duyurmayı bir borç bilirim” dedi.