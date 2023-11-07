Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sarı Kanat Ekibi olarak da adlandırılan yangın söndürme uçaklarında görevli pilotlar, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran’a veda ziyaretinde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğünde başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde çıkacak orman yangınlarına müdahale etmek üzere, Edremit Kocaseyit Havalimanında konuşlandırılan ve 31 Ekimde görev süresi dolan yangın söndürme uçaklarında görevli pilotlar, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran’a veda ziyaretinde bulundu. Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yapmış oldukları başarılı uçuşlardan ve nazik ziyaretlerinden dolayı sarı kanat ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.