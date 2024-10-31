Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan AydınFest’e vatandaşların daha rahat ulaşabilmesi için ’sarı civciv’ olarak bilinen halk otobüsleri ek sefer düzenleyecek.

Her yıl binlerce genci bir araya getiren AydınFest için geri sayım başladı. 1-3 Kasım tarihleri arasında Tekstilpark’da düzenlenecek festivalde üç gün boyunca birbirinden ünlü sanatçı ve gruplar gençleri coşturacak. Aydınlıların festivale daha rahat ulaşabilmesi için harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediye ise festival süresi boyunca il genelindeki farklı noktalardan ek seferler düzenleyecek. Etkinlik bitişlerinde 23.45’te ise tüm araçlar ilçelere geri dönecek.

Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Aydınfest’e katılmak isteyen vatandaşlarımız için kentimizin farklı noktalarından Tekstil Park’a ek seferler düzenlenecektir. Festivalimize tüm halkımız davetlidir" ifadeleri yer aldı.