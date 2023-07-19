Bursa’nın İnegöl ilçesinde sarı altın olarak nitelendirilen patatesin hasadı başladı. Sözleşmeli tarlada kilosu 6.5 liraya bireysel hasatta ise kilosu 12 ila 13 lira arasında satılıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, patates hasadı yapılan Hasanpaşa Mahallesi’ndeki tarlada incelemede bulundu.

Açıklama yapan Çelik, "10 gün oldu fakat yağmurlardan dolayı biraz gecikmeli hasada devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta boyunca yoğun bir yağmur yağışı vardı. Arkada da gördüğünüz gibi İnegöl’ün muhtelif yerlerinde patates hasadı devam ediyor. Bizde patates için bireysel ekimler ve sözleşmeli ekimler var. Sözleşmeli ekimler kilosu 5,5 TL ye anlaşılmıştı. Fakat patates fiyatlarının yükselmesinden dolayı sözleşmelilere de 1 TL ilave getirdiler, 6.5 TL ye çıktı. Fakat o da yetmeyeceği için 50 kuruş daha yapın dedik. 7 liraya bağlamaya uğraşıyorlar. Biz de bu yönde kendilerine yardımcı oluruz, destekleriz. Öteki taraftan baktığımız zaman da burada tarla ve bireysel ekim var. Burada da şuanda işçiler çalışıyor. Gördüğünüz aracın üzerinde malına göre 12 ile 13 TL arasında satış oluyor. Biz buna 13 lira diyelim. 13 liraya da tarlada alıcı buluyor. Bu sene ekim alanımız 6 bin dekar civarında. Eskiden bizde 15 bin dekar da patates ekiliyordu. Maliyeti yüksek. Para yapmadığı zaman çiftçiye çok büyük zararı olduğu için çiftçi daha temkinli gidiyor. Bu sene memnun musunuz derseniz, evet. Çiftçinin adına konuşuyorum. Çiftçilerimize de sorabilirsiniz. Çiftçilerin bu sene patates ekiminden ve fiyatlarından memnun olduğunu söyleyebiliriz." dedi.