Sakarya Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (SARGEM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın yürütücüsü olduğu "İki Boyutlu Malzemeler Kullanılarak Serigrafik Baskı Yöntemi ile Yazdırılabilir Yüksek Enerji Yoğunluklu Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi" isimli proje, TÜBITAK-1001 çağrısı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme ve Uygulama Merkezi (SARGEM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen "İki Boyutlu Malzemeler Kullanılarak Serigrafik Baskı Yöntemi ile Yazdırılabilir Yüksek Enerji Yoğunluklu Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK-1001 daveti çerçevesinde desteklenecek. Prof. Dr. Tuğrul Çetinkaya proje çerçevesinde, yüksek miktarlı iki boyutlu malzeme üretimlerinin gerçekleştirileceği ve iki boyutlu malzemeler kullanılarak geliştirilecek özgün elektrotlar ile yüksek güç ve yüksek enerji yoğunluklu süperkapasitörlerin üretilmesinin amaçlandığını ifade etti. Ayrıca proje çerçevesinde süperkapasitörlerin serigrafik baskı teknolojileriyle üretilerek yazdırılabilir teknolojiler ile yüksek enerji yoğunluklu süperkapasitörlerin farklı uygulama alanları içinde geliştirilmesine ciddi katkılar yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Proje çerçevesinde yüksek güç ve yüksek enerji yoğun süperkapasitörlerin geliştirilmesiyle kullanım alanları daha da genişletilerek gelecekte özgün giyilebilir elektronik sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın yürütücülüğündeki proje ekibinde, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hatem Akbulut, Doç. Dr. Mahmud Tokur, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Algül, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahsen Akbulut Uludağ ile SARGEM Öğretim Görevlileri Samet Usta ve Mustafa Çelik Araştırmacı olarak görev alıyor.