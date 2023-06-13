Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ortaca’nın dünyaca ünlü tatil beldesi ve Mavi Bayraklı Sarıgerme Mahallesinde incelemelerde bulundular.

Tertemiz kumsalı ve kum zambakları ile ünlü Sarıgerme sahilinin yıllardır işletmeciliğini yapan SARÇED yönetimini de ziyaret eden Kaymakam Uçar ve Belediye Başkanı Uzundemir dernek başkanı Cengiz İlhan’dan bilgi aldılar.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği’nin yıllardır başkanlığını yürüten Eczacı Cengiz İlhan e yönetim kurulu üyelerine Ortaca ve Ortaca Belediyesi’ne verdiği katkılar nedeniyle plaket verildi.